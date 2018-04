Alarmstufe Rot: Gewitter im Raum Wr. Neustadt

Achtung! Für das Gebiet in und um Wiener Neustadt hat die ubimet-Unwetterzentrale die Warnstufe "Rot" ausgegeben.

Heute, Montag, können zwischen 16:12 Uhr bis 17:46 Uhr teils heftige Gewitter niedergehen.

Aus Südwesten zieht ein starkes Gewitter über die Region. Im Gewitterbereich kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Mögliche Auswirkungen laut ubimet:

* Bäche und kleinere Flüsse können plötzlich stark anschwellen, stellenweise sogar ausufern.

* Wasser kann in Keller eindringen; Straßen und Unterführungen können vorübergehend unter Wasser stehen.

* Das Abwasser- und Kanalsystem kann vorübergehend überlastet sein.

* Straßenverkehr: Gefahr durch Aquaplaning, heftige Böen und Sichtbehinderungen durch starken Regen.

* In Hanglagen Murenabgänge und kleinere Erdrutsche möglich.

* Bei Hagelschlag Gefahr schwerer Schäden in der Landwirtschaft.

* Kurzzeitige Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr möglich.

* Schäden durch Gewitterböen, Bäume können entwurzelt oder Äste abgerissen werden.

Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.

(red)