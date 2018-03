Algerier (26) verletzt bei Festnahme zwei Polizisten

Ein aufmerksamer Kaufhaus-Detektiv beobachtete am Donnerstag einen Mann, der gerade dabei war, sich in einem Geschäft in Vösendorf (Mödling), mehrere teure Verkaufsartikel einzustecken, hielt den 26-Jährigen anschließend bei der Kassa an und rief die Polizei.

Zwei Beamte brachten den Algerier zum Streifenwagen, um ihn auf die Inspektion zu bringen, als der junge Mann sich plötzlich losriss und weglief. Die Polizisten sprinteten dem Flüchtenden nach, konnten ihn gleich einholen und wollten ihn gerade festnehmen, als der 26-Jährige auch noch zu randalieren begann.

Insgesamt drei Verletzte

Ein Justizwachebeamter außer Dienst beobachtete die Szenen, kam der Exekutive zu Hilfe. Die beiden Polizeibeamten wurden bei dem Tumult leicht verletzt, mussten ins Spital nach Mödling gebracht und ambulant behandelt werden. Auch der 26-jährige Algerier erlitt bei seinen Versuchen zu entkommen leichte Blessuren. Er wurde nach dem Check im Krankenhaus in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.





(nit)