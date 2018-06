Alko-Lenker rammte Auto mit 3 Kindern in Baugrube

Eine 35-Jährige war am Dienstag in Perchtoldsdorf (Bez. Mödling) mit ihren drei Kinder (1, 6 und 7 Jahre) im Auto unterwegs. Um einer 38-Jährigen (8-jähriges Kind im Auto) das Abbiegen zu ermöglichen, hielt sie an.

Ein nachkommender 74-Jähriger reagierte nicht, rammte das Auto der 35-Jährigen in einen Baustellengraben und fuhr dann auch noch gegen den Wagen der 38-Jährigen, die gerade abbog. Anschließend krachte er noch selbst gegen einen Baum.

Der Einjährige erlitt beim Unfall eine Beule an der Stirn, seine Mutter wurde ebenfalls leicht verletzt. Die 38-Jährige und ihr Kind begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.

Alle drei Autos wurden ordentlich beschädigt. Ein Alkotest beim 74-Jährige aus dem Bezirk Mödling ergab 1,48 Promille. Er wurde angezeigt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

(min)