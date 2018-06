Alkolenker (55) verletzt Motorradfahrer schwer

Im Vollrausch übersah ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Baden am Mittwochabend in Hirtenberg einen 49-Jährigen auf seinem Motorrad, der an einer Kreuzung aufs Abbiegen wartete. Der 55-Jährige mähte die Vespa um, kam von der Straße ab und krachte gegen ein geparktes Auto.

Der 49-jährige Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wr. Neustadt gebracht.

Der Alkotest beim 55-jährigen Pkw-Lenker ergab einen Wert von 1,72 Promille. Da sich der 55-Jährige nach dem Test gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten hatte, wurde er vorübergehend festgenommen, sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

(min)