Alle Fische tot: Chemikalie floss in Mühlbach

von M. Nowak - Eine weiße Flüssigkeit floss am Wochenende in Radlberg (St. Pölten) in den Mühlbach und tötete flußabwärts alle Fische.