Als Besitz gesehen: Junger Mann prügelte seine Frau

Mehrere Jahre war Ali H. (23) mit einer heute 20-Jährigen zusammen, von Anfang an setzte es nur Hiebe für sie. Das junge Paar heiratete trotzdem rituell in Düsseldorf (D), zog dann nach Ebreichsdorf (Bezirk Baden) – für die Frau ging der Alptraum erst so richtig los.

Der Afghane betrachtete die junge Frau als Eigentum, prügelte mit Gürtelschnalle, Fäusten und Krücken immer wieder aufs Opfer ein, zerlegte öfter die Wohnungseinrichtung, die Polizei musste einige Male kommen.

Tabletten und Pulli im Job

Unter Schmerzmitteln und mit langen Ärmeln im Hochsommer, weil der ganze Körper grün und blau war, ging die 20-Jährige dennoch brav arbeiten. Erst als sie einen Österreicher kennen und lieben lernte und sich diesem anvertraute, kam die Sache ans Tageslicht. Ali H. verletzte sich daraufhin selbst (Anm.: schnitt sich mit einem Messer die Unterarme auf), schickte die Fotos von den verletzten Händen an "seine" Frau, drohte sogar mit Selbstmord.

"Hatte Liebesschmerz"

Beim Prozess in Wr. Neustadt fragte der Angeklagte wehleidig den Richter: "Kennen Sie Liebesschmerz?" Den Richter beeindruckte das wenig, der subsidär Schutzberechtigte (bis September 2018) bekam 24 Monate teilbedingte Haft, acht Monate unbedingt (nicht rechtskräftig).

