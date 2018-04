Amstetten: Polizisten mit Langwaffen suchen Täter

Raubüberfall-Alarm für die Polizisten in und um Amstetten am Mittwoch zur Mittagszeit: Noch sind wenige Details bekannt – ein oder mehrere Unbekannte sollen ein Geschäft/Postpartner/Trafik überfallen haben, im Bezirk und in der Innenstadt von Amstetten positionierten sich zahlreiche Beamte. Die Exekutivbeamten sind zum Teil auch mit Langwaffen ausgestattet.

Laut Polizei ist die Fahndung gerade noch im Gange.

++Mehr Details in Kürze+++

(Lie)