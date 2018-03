An Drehbank abgerutscht: 19-Jähriger schwer verletzt

In einer Kunststoff-Firma in Weitra kam es vergangenen Freitag zu einem blutigen Arbeitsunfall. Ein 19-Jähriger bearbeitete ein Werkstück an einer Drehbank und rutschte dabei mit der rechten Hand ab. Die geriet in die rotierende Maschine und der Teenager zog sich eine offene Wunde am Daumen zu.

Die Verletzung war so schwer, dass der Notarzt kommen musste. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der junge Mann zur weiteren Versorgung ins Spital nach Gmünd gebracht.

(min)