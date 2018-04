Niederösterreich 17. April 2018 08:01; Akt: 16.04.2018 16:33 Print

Anfrage der Grünen: Wann kommt Aus der Gatterjagd?

Am Donnerstag ist Landtagssitzung, doch eine Novelle zum Ende der Gatterjagd finde sich nicht in den Vorlagen. Dabei sei dies zugesichert worden, so die Grünen.