Angriff in Badner Bahn: Polizei jagt Messer-Mann

Ein bis dato unbekannter Mann fuhr am 26. Juli 2018, gegen 22.30 Uhr, mit der Badener Bahn in Richtung Baden. Dabei dürfte er die Station Vösendorf-SCS übersehen haben In weiterer Folge geriet der Mann, vermutlich da er den Ausstieg verpasste und die Tür nicht mehr öffnen konnte, in Rage ("Heute" berichtete).

Der Begleiter (Bild: LPD NÖ) Der Begleiter (Bild: LPD NÖ)

Als ein 27-jähriger Fahrgast aus dem Bezirk Mödling versuchte den aufgebrachten Mann zu beruhigen, nahm dieser ein Messer und verletzte den 27-Jährigen im Gesicht.

Im Anschluss verließ der unbekannte Täter die Zuggarnitur bei der Haltestelle Maria-Enzersdorf und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades, mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden gebracht.

Die Täterbeschreibung:

Mann ca. 45 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung, Jeanhose und schwarzer Baseballkappe. Er sprach rumänisch bzw. mit rumänischem Akzent.



Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer 059133-3343 erbeten.

