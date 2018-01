Aquacity: 48-Jähriger belästigt schwangere Frau

Unappetitlicher Zwischenfall in der Aquacity in Sankt Pölten: Ein 48-Jähriger soll sich einer schwangeren Frau unsittlich genähert haben, der Vorfall ist bereits am Wochenende passiert.

Der türkischstämmige Mann soll sich vor dem Opfer selbst befummelt haben, die Schwangere erstattete Anzeige bei der Polizei. Die St. Pöltner Exekutive konnte gegenüber „Heute“ nur Ermittlungen bestätigen. Klaus Otzelberger (FP) zeigte sich verärgert: „Offenbar sind nicht mal mehr schwangere Frauen tabu und sicher vor sexuellen Übergriffen.“

(Lie)