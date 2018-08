26-Jähriger stürzt von Leiter, schlägt mit Kopf auf

Zu einem schweren Arbeitsunfall wurden die Rettungskräfte Freitagvormittag in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) gerufen.

Bei Montagearbeiten an einer Reklametafel stürzte ein 26-jähriger Arbeiter in der Bernsteinstraße von einer Leiter vier Meter in die Tiefe, schlug mit dem Kopf am Boden auf und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der junge Mann musste an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt werden.

Im Anschluss wurde der Verletzte mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Meidling geflogen.

(nit)