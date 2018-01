Gmünd 29. Januar 2018 11:15; Akt: 29.01.2018 11:37 Print

Arbeiter (45) in Fabrik von heißem Sirup verbrüht

Ein schwerer Unfall ereignete sich jetzt in der Agrana-Fabrik in Gmünd. Ein Arbeiter (45) musste per Heli ins Spital nach Wien gebracht werden.