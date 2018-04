Arbeiter (50) stirbt nach Sturz von Dach im Spital

Dramatische Szenen am Mittwochnachmittag in Lilienfeld: Ein Arbeiter (50) fiel in seinem Heimatbezirk von einem Flachdach sechs Meter in die Tiefe, er schlug hart am Schotterboden auf und blieb regungslos liegen.

Rettungssanitäter konnten ihn zunächst noch reanimieren und ihn hoch kritischem Zustand ins nahegelegene LK Lilienfeld bringen. Dort erlag der 50-Jährige aber wenig später seinen schweren Verletzungen.

(min)