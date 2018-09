Arbeiter niedergeprügelt: 3 Schläger ausgeforscht

Für einen 30-jährigen im Bezirk Korneuburg tätigen Arbeiter hatte ein Partyabend Ende Oktober 2017 in Wien-Floridsdorf schmerzhaft geendet. Rund zehn Jugendliche quatschten und schnorrten ihn um eine Zigarette den Mann (Anm.: er war am Heimweg von einer Party) an.

Der 30-Jährige hatte ein mulmiges Gefühl, ging daher schnell weiter, wurde aber eingeholt und niedergeprügelt, die Bande nahm dem Mann Zigaretten und Feuerzeug weg („Heute“ berichtete).

Jetzt konnte die Polizei drei Hauptverdächtige sowie drei Zeugen ausforschen. Opfer Alex K.: „Ich war damals zuerst im AKH und dann ein Monat im Krankenstand.“ Der Prozess gegen die drei Täter dürfte diesen Sommer stattfinden.

