Arbeitsunfall: Mann erlitt schwere Verbrennungen

Am späten Dienstagnachmittag erlitt in Schwechat bei Wien bei einem Arbeitsunfall am OMV-Areal ein rund 40-jähriger Mann schwere Verbrennungen.

Mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurde der lebensgefährlich verletzte Mann nach der Erstversorgung durch den Betriebsarzt ins Wiener AKH geflogen.

Die genauen Umstände ermittelt jetzt die Polizei.

(red)