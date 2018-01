Bruck/Wien 14. Januar 2018 20:11; Akt: 14.01.2018 20:38 Print

Aref (26) in Schubhaft: Ihm droht Abschiebung

Wirbel um einen gut integrierten Flüchtling aus Afghanistan: Freitagabend wurde er vor seiner Wohnung in Bruck von der Polizei abgeholt, sitzt in Wien in Schubhaft.