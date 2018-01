Arzt über FP-Plakat: "Sind Blaumänner auf Alzi?"

Seit seinem 30. Lebensjahr kümmert sich Dr. Wolfgang Wiesinger (65) um die Gesundheit der Bürger aus Laa an der Thaya (Mistelbach) und Umgebung. Just 20 Meter vor seiner Ordination steht ein FP-Wahlplakat: „Kein Arzt im Ort, lange Wartezeiten, 2-Klassenmedizin.“

Auf Facebook fragt der Arzt: „Sind die Blaumänner schon ganz auf Alzi? Vor meiner Ordination dieses Plakat aufstellen ist beleidigend. Ich bemühe mich stets um kurze Wartezeiten und pflege nie eine Zwei-Klassen-Medizin.“

Gegenüber „Heute“ stellt der 65-Jährige klar: „Ich will keinesfalls eine Partei angreifen, ich habe nichts gegen die FP und kein Nahverhältnis zu irgendeiner Partei. Und ja so ein Plakat in einem Ort ohne Arzt ergibt vielleicht Sinn, aber nicht direkt vor meiner Ordination.“

