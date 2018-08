Niederösterreich 22. August 2018 16:00; Akt: 22.08.2018 15:29 Print

Ast in Speichen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schwerer Unfall an der Grenze NÖ/Tschechien: Ein Waldviertler wollte einem Ast ausweichen, der Ast geriet in die Speichen - Sturz, per Rettung ins Spital.