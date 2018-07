Asyllandesrat Waldhäusl: Bilanz nach 100 Tagen

Die Schwerpunktkontrollen nach etlichen Übergriffen durch negativ beschiedene Asylwerber brachten laut Gottfried Waldhäusl (FP) schier Unglaubliches ans Tageslicht: Exakt 403 Personen, die sich nach Ablehnung ihres Asylantrages definitiv gar nicht mehr in Niederösterreich aufhalten hätten dürfen, kassierten jeden Monatsfünften Geld aus der Grundversorgung - 221.000 Euro in Summe ("Heute" berichtete).

Sozialmissbrauch

"Seitens der dafür verantwortlichen Sozialisten wurde hier einem massiven Sozialmissbrauch Vorschub geleistet, Menschen mit negativem Bescheid zum Verbleib in unserem Land sogar eingeladen. Doch dann war Schluss mit lustig, es wurden die richtigen Maßnahmen gesetzt", so Waldhäusl. Durch diese Maßnahmen können laut FPNÖ 2,5 Millionen Euro jährlich eingespart werden.

Sorgenkind St. Gabriel

Waldhäusl zu St. Gabriel: "Die nächste Großbaustelle dank der unwilligen SPÖ war die Asylunterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf. Dort sorgten über 100 Polizeieinsätze für Aufregung, im Mai tötete sogar ein Bewohner einen anderen. Der unbeaufsichtigte, mutmaßliche Täter bedrohte unmittelbar danach Kinder auf einem Spielplatz. Weil in diesem Quartier entsprechende Sicherheitsvorkehrungen - im Haus und rund um die Einrichtung - definitiv nicht gegeben waren, wurde der Umzug der meisten Bewohner in andere, bestehende Quartiere in Niederösterreich angeordnet. Nur 30 bis 40 Personen - inklusive Angehörige - durften aus humanitären Gründen vorerst in St. Gabriel verbleiben."

Zukunft



Waldhäusl noch abschließend: "Im Vordergrund steht die Sicherheit der Bevölkerung, wenngleich diese auch niemals zu 100 Prozent gewährleistet werden kann. Ab 2019 wird in den Quartieren zudem eine gewisse Eigenverantwortung eingefordert: So sollen die Bewohner etwa bei der Reinigung des Hauses mit einbezogen werden, in der Küche mitwirken und zudem bei Integrationsmaßnahmen mithelfen. Ein dahingehendes Pilotprojekt startet bereits im kommenden Herbst in einer Unterkunft in Greifenstein."



(Lie)