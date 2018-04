Asylwerber soll Mäderl (4) sexuell missbraucht haben

Eine Familie aus Korneuburg vertraute die Beaufsichtigung ihrer Tochter (4) einem 20-Jährigen aus Afghanistan an – er soll das Kind missbraucht haben.

Prozess am Montag gegen 20-jährigen Afghanen wegen sexuellem Missbrauch an einer Vierjährigen am Gericht Korneuburg. (Bild: Daniel Schreiner)