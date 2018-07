Stratzing 15. Juli 2018 09:32; Akt: 15.07.2018 09:32 Print

Auf Gegenfahrbahn: Wiener (37) stirbt bei Frontalcrash

Tragischer Unfall am Samstag in Stratzing (Bez. Krems): Zwei Autos kollidierten frontal, einer der beiden Lenker starb noch an der Unfallstelle.