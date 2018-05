Aufgepackelt! Reifen von Audi und VW gestohlen

Ganz bittere Überraschung für zwei Autobesitzer in Schwechat: In der Tiefgarage in der Brauhausstraße werkten Kriminelle an einem Audi sowie einem VW.

Auch Dokumente und Autoradio weg

Die Täter packelten die Autos auf, stahlen die Kompletträder (18 Zoll-Sommerreifen). Dann schlugen sie noch die Seitenscheibe ein, stahlen Sonnenbrillen, Dokumente und Autoradio.

Schadenssumme gesamt: Rund 10.000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

(Lie)