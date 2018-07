Aus Auto geworfene Baby-Katze erholt sich langsam

Für Zorn und Entsetzen sorgte diese Woche das traurige Schicksal zweier Babykatzen im Bezirk Amstetten, die aus einem fahrenden Auto geworfen wurden. Eine wurde schwer verletzt, die zweite starb – "Heute" berichtete.

Aus dem Tierheim in Amstetten gibt es jetzt gute Nachrichten, die überlebende Katze, die zunächst noch in kritischem Zustand und völlig blind war, erholt sich langsam. Sie nimmt das Fläschchen an und lässt sich streicheln und weint auch nicht mehr so viel wie zu Beginn.

"Ich bilde mir auch ein, sie kann schon Schatten wahrnehmen. Zumindest wirkt es so, als würde sie Dingen nachschauen. Ich werde weiter alles tun, damit sich der Unglückswurm wieder gut erholt. Haltet ihr die Daumen.", so Pflegemama Christine Hausleitner zu "Heute".

