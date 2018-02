Aus Protest: Politiker hört mit dem Rauchen auf

Umfrage Don't smoke: Werden Sie das Volksbegehren unterschreiben? Ja, ich habe schon unterschrieben.

Ja, ich werde sicher unterschreiben.

Naja, ich muss noch überlegen.

Nein, sicher nicht.

Ich weiß es nicht.

„Ich respektiere die persönliche Entscheidung jedes Menschen zu rauchen. Genau so müssen aber auch Raucher die persönliche Entscheidung respektieren die Nichtraucher treffen. Am Ende geht es somit in der ganzen Debatte Raucher oder Nichtraucher um den Nichtraucherschutz, vor allem dort wo aufgrund ihrer Arbeit Menschen den Belastungen durch Rauch ausgesetzt sind.“, so Abgeordneter zum Nationalrat und Bürgermeister Andreas Kollross (SP) zum Volksbegehren. „Und selbstverständlich geht es um den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen. Für sie kann es nur ein klares Bekenntnis zum Nichtraucherschutz geben.“



„Diese Regierung will die Rauchergesetze für ihre Brot- und Spielepolitik ändern und riskiert dabei eine absichtliche Gesundheitsgefährdung. Das kann ich nur ablehnen, selbst als Raucher, der ich noch vor 51 Tagen war. Es war mein persönlicher Protest gegen diese Regierung und ihr Vorhaben die Rauchergesetze zu ändern, der mich zum Nichtraucher gemacht hat,“ so Kollross überzeugt. Er ergänzt jedoch: „Ich hätte dieses Volksbegehren allerdings auch als Raucher unterstützt.“ Geholfen mit dem Rauchen aufzuhören, habe ihm auch das mittlerweile schon legendäre Buch "Endlich Nichtraucher!" von Allen Carr.



„Es dauert nicht einmal eine Zigarettenlänge, die Unterstützungserklärung in jedem Gemeindeamt, oder auch online auf der Website des Bundesministeriums für Inneres abzugeben. Diese Zeit sollte man sich nehmen. Egal ob Raucher oder Nichtraucher. Im Zuge dessen kann auch gleich für das Frauenvolksbegehren, falls nicht ohnehin schon erledigt unterschrieben werden,“ so Kollross abschließend.

(wes)