Ausgebüxter Luchs attackiert & verletzt Hund

Wie berichtet, ist der Buchenberg derzeit Revier einer Luchsmutter und ihres Jungen. Die beiden Tiere waren aus ihrem Gehege im Naturpark in Waidhofen an der Ybbs ausgebüxt. Seither wurden sie täglich am Buchenberg gesichtet, es wurde versucht, sie mit Futter anzulocken.

Doch jetzt kam es zu einem blutigen Vorfall: Die freilaufende Luchsmutter attackierte und verletzte den Hund einer Familie, die gerade am Buchenberg spazieren ging.

Buchenberg ab sofort gesperrt

Aufgrund dieses Vorfalles rate ich allen Waidhofnerinnen und Waidhofnern dringend von einem Besuch des Buchenbergs ab. Der Buchenberg ist ab sofort gesperrt! Die Sicherheit der Bevölkerung ist unser höchstes Anliegen“, verkündete jetzt Bürgermeister Werner Krammer (VP).

"Da bisher alle Fang- und Betäubungsversuche seitens des Tierparkbetreibers erfolglos waren, habe ich die Landesregierung und die Landespolizeidirektion ersucht, zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen auch ein Abschuss möglich ist“, so Krammer weiter.

Auch zwei Lebendfangfallen sollen jetzt aufgestellt sein, laut Krammer sei die Situation so nicht tragbar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)