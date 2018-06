Austro-Nobelpreis 2018 geht nach Klosterneuburg

Mathematiker Herbert Edelsbrunner forscht am IST Austria. Für seine Errungenschaften in der Computergeometrie und Topologie bekam er jetzt den höchstdotierten Wissenschaftspreis Österreichs.

Der Mathematiker Herbert Edelbrunner vom IST Austria in Klosterneuburg gewann den österreichweit höchstdotierten Wissenschaftspreis. (Bild: Institute of Science and Technology Austria)