Auto frontal gegen Baum: Lenker (21) stirbt vor Ort

Bereits der zweite tödliche Unfall in Niederösterreich binnen weniger Stunden: Nachdem am Mittwochabend ein Lenker in Weissenkirchen (Bez. Krems) in seinem Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit verbrannte, erwischte es am Donnerstag um 5:40 Uhr einen jungen Mann in Leopoldsdorf (Bez. Gänserndorf).

Aus Richtung Lassee kommend verlor der 21-jährige Rumäne die Kontrolle über sein Auto, kam von der L5 ab und krachte frontal in einen Baum. Notarzt, Rettung und Feuerwehr in kürzester Zeit am Unfallort, konnten für den 21-Jährigen aber nichts mehr tun.

(min)