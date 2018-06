Auto gegen Brücke: Lenker starb am Unfallort

Fataler Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang am Sonntag: Ein St. Pöltner war mit seinem PKW von Wulzeshofen in Richtung Zwingendorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam Reinhard M. von der Fahrbahn und donnerte mit dem Wagen gegen ein Brückengeländer.

Feuerwehr und Rettung waren binnen kurzer Zeit am Unglücksort, doch für den 36-jährigen Landeshauptstädter kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Auto (nicht für den Verkehr zugelassen) war in zwei Teile gerissen worden und brannte ab.

Tragisch: Davor hatte Reinhard M. drei Mitfahrer aussteigen lassen (Anm.: die er mitgenommen hatte), der 36-Jährige war im Weinviertel bei einem Fest als Security tätig gewesen.

(Lie)