Auto krachte in Infotafel neben der Straße

Gegen 4 Uhr in der Früh krachte es am Donnerstag in der Achauer Straße in Laxenburg ordentlich. Ein Lenker war mit seinem Auto frontal gegen eine elektronische Infotafel neben der Fahrbahn gedonnert.

Der an sich eher harmlose Unfall entpuppte sich für die alarmierte Feuerwehr aber vorübergehend dennoch als heikel, denn die Stromleitung war noch aktiv und das Auto kam genau darauf zu stehen. Durch das Bauamt Laxenburg wurde die Infotafel dann stromlos geschalten und die Feuerwehr konnte das Auto mit einer Seilwinde vom Betonsockel und zurück auf die Fahrbahn ziehen.

Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar. Das Plakat, das es dem Lenker so angetan hatte, dass er direkt darauf zusteuerte, war übrigens Werbung für "Stille Nacht – eine sommerliche Weihnachtsposse" im Schlosspark Laxenburg.

(min)