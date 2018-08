Auto von DJ brannte aus: "Hatte viele Schutzengel"

Wie so oft in der Hochzeitssaison machte sich Martin "DJ Eisbär" Heinrich auch am vergangenen Freitag auf den Weg zu einer Trauung, denn der Klosterneuburger ist gut gebucht.

Martin Heinrich (Bild: privat) Das ausgebrannte Auto. (Bild: Einsatzdoku) Martin Heinrich (Bild: privat)Das ausgebrannte Auto. (Bild: Einsatzdoku)

Doch die Fahrt dort hin wurde zum Drama: Als er gerade über die Südautobahn Richtung Graz bei Gleissenfeld (Gemeinde Scheiblingkirchen, Bezirk Neunkirchen) unterwegs war, schoss plötzlich die Temperaturanzeige in die Höhe, der Wagen überhitzte komplett, es begann zu rauchen.

Der DJ reagierte geistesgegenwärtig, stellte den Pkw am Pannenstreifen ab, schlug bei der Feuerwehr Alarm und versuchte noch, sein Musikequipment zu retten.



Feuer griff auf Böschung über

Wenige Minuten später stand der Wagen in Vollbrand, Heinrich vor einem Flammeninferno. Beim Eintreffen der Florianis griff das Feuer bereits auf die umliegende Wiese und die Böschung über.

"Ich hab' wirklich den einen oder anderen Schutzengel gehabt. Ich bin froh, dass ich noch lebe", so der DJ zur "NÖN".

Der Wagen, ein Anzug sowie der Laptop wurden ein Raub der Flammen, Heinrich selbst – ganz Profi – machte sich, nachdem der Wagen bei der Feuerwehr gesichert abgestellt worden war, mit einem Ersatzauto weiter auf den Weg zur Hochzeit und spielte dort bis in die frühen Morgenstunden.

(nit)