Auto von Zug erfasst: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Die schwarze Serie der Zugunfälle in NÖ reißt nicht ab: Nach dem Drama bei St. Pölten mit über 30 Verletzten Ende Juni ("Heute" berichtete) und dem Crash in Waidhofen/Ybbs Ende Juni ("Heute" berichtete ebenfalls) kam es am heutigen Nachmittag wieder zu einem fatalen Zugsünglück: Ein VW Golf wurde von einer Garnitur der Waldviertelbahn erfasst, die Lenkerin wurde schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten ebenfalls schwere Verletzungen.

Ein Unglücksopfer wurde per Rettungshubschrauber ins St. Pöltner Krankenhaus, ein Opfer per Notarzthelikopter ins Linzer Spital geflogen, ein Verletzter per Rettung ins Horner Spital gebracht.

Die Passagiere im Zug bleiben unversehrt, der Triebwagenführer erlitt einen Schock, musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Feuerwehr stand mit rund 60 Einsatzkräften im Einsatz, das Pkw-Wrack wurde per Kran geborgen.

(Lie)