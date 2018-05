Auto bei Unfall zweigeteilt: Lenker (23) überlebt

In einer Kurve beim Asphaltmischwerk in der Taverne in Freiland bei Lilienfeld verlor ein 23-Jähriger aus Traisen am Donnerstagvormittag die Kontrolle über seinen BMW und verletzte sich unbestimmten Grades, er dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein.

Das Auto schlitterte runde 100 Meter über die Fahrbahn der B20, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte neben der Straße beifahrerseitig gegen zwei Bäume. Der Aufprall war so heftig, dass beide Bäume entwurzelt und der BMW in zwei Teile gerissen wurde.

Lenker hatte enormes Glück

Der vordere Teil schlitterte noch weitere 60 Meter über den Traisental Radweg schlitterte und "parkte" sich anschließend neben der Betriebseinfahrt ein. Zwei nachkommende Fahrzeuglenker, darunter ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes, leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Das Notarztteam aus Lilienfeld konnte den Lenker befreien. Der 23-jährige Lenker wurde zur weiteren Abklärung der Verletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Für die schwere des Unfallherganges hatte er laut Feuerwehr enormes Glück.

(min)