Autobahnsperre: Pkw auf A1 stand in Vollbrand

Die Lenkerin des Pkw war am Samstagnachmittag auf der A1 in Richtung St. Pölten unterwegs, als das Auto auf Höhe Pressbaum (St. Pölten-Land) Feuer fing. Die Frau konnte es noch am Pannenstreifen abstellen, bevor es vollständig in Flammen aufging.

Als die Feuerwehren Pressbaum und Wolfsgraben eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand, Öl floss auf die Straße. Die Autobahn musste für den Einsatz gesperrt und der brennende Wagen unter schweren Atemschutz gelöscht werden. In Zusammenarbeit mit der ASFINAG konnte das auslaufende Öl gebunden und die Fahrbahn gereinigt werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde geborgen und abtransportiert. Die Lenkerin blieb unverletzt. Die Brandursache ist aktuell noch unklar.

(Ros)