BMW von Badner Bahn gegen Haus geschleudert

Großeinsatz für die Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in der Leesdorfer Hauptstraße in Baden: Ein BMW-Lenker hatte seinen Schlitten im Halteverbot abgestellt, ging zum Frisör. Eine Garnitur der Badner Bahn erfasste den Wagen (mit steirischem Kennzeichen), schleuderte den BMW gegen eine Hausmauer, das Auto war zwischen Badner Bahn und Gebäude eingeklemmt.

Laut ersten Meldungen gab es wie durch ein kleines Wunder keinen Verletzten, niemand war im Haus, die Badner Bahn-Passagiere blieben ebenfalls unversehrt. Durch die Wucht des Unfalles stürzte die Zwischendecke des Gebäudes ein, die Feuerwehr musste die Decke stützen. Der Wagen wurde beim Unfall schwer beschädigt, den Lenker erwartet nun eine Anzeige, die Erhebungen der Exekutive sind im Laufen. Die Bahnlinie wurde gesperrt, es gab (und gibt noch immer) Schienenersatzverkehr.

(Lie)