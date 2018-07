Baby zu Tode geschüttelt: Haft für Mutter (27) erhöht

Im Februar 2017 starb Maximilian an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Sein Vater Waldemar Z. (31) hatte ihn zu Tode geschüttelt, wurde deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt – "Heute" berichtete mehrmals. Die Mutter Monika Z. (27) wurde zunächst nur zu drei Jahren bedingter Haft verurteilt, war schon seit einigen Monaten wieder frei.

Das Oberlandesgericht Wien kippte Urteil für die Mutter in einer Berufungsverhandlung am Mittwoch jetzt aber und erhöhte es drastisch – auf vier Jahre unbedingt. Sie war am Abend der Tat nicht zuhause, traf sich mit Freundinnen in Wien.

Bei der Obduktion stellte sich aber heraus, dass Maximilian seit längerem misshandelt worden war. Die Mutter habe sich laut Gericht nicht ausreichend um das Kind gekümmert, habe dem Vater trotz blauer Flecken am Baby nicht Einhalt geboten.

Das Urteil kann nicht mehr angefochten werden, es war die letzte Instanz. Monika Z. muss zurück ins Gefängnis. Einen Teil der Strafe hat sie bereits in U-Haft abgesessen. Anwalt Wolfgang Blaschitz hofft aber seine Mandantin schon schneller aus dem Gefängnis zu bekommen. "Mit einer Fußfessel könnte sie in einem halben Jahr schon wieder freikommen", so Blaschitz zu "Heute".



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)