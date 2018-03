Baby-Trampeltier macht jetzt Tierpark unsicher

Große Nachwuchsfreuden bei der Trampeltier-Familie des Tierparks in Stadt Haag (Bezirk Amstetten), denn Mama Trampeltier bekam jetzt ein Junges.

Seit Kurzem macht es auch das Außengehege unsicher und entzückt die Pfleger sowie auch die Besucher des Ausflugsziels.

Das Trampeltier gehört zur Gattung der Kamele und wurde bereits rund 2500 vor Christi in weiten Teilen Asiens als Last- und Nutztier verwendet. Es kann ein Gewicht an Wasser entsprechend einem Drittel seines Körpergewichtes auf einmal trinken.

Kamele können in der sengenden Wüstenhitze zehnmal länger als der Mensch und viermal länger als ein Esel ohne zu trinken überleben.

(nit)