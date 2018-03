Baby im Auto eingesperrt: Einsatzkräfte eilen zu Hilfe

Für einen kurzen Schweißausbruch, dürfte wohl ein kleines Hoppala am Dienstagnachmittag bei einer Mutter in Krems gesorgt haben. Sie fuhr mit ihrem Baby im Auto zum Gewerbepark in Krems, stieg aus, warf die Türe zu und bemerkte: der Pkw war versperrt, die Schlüssel aber noch gemeinsam mit dem Kind im Auto.

Sofort alarmierte sie die Einsatzkräfte und die Freiwillige Feuerwehr Krems eilte gemeinsam mit dem Roten Kreuz und dem ÖAMTC zu Hilfe. Mit Spezialwerkzeug war die Türe nach kurzer Zeit geöffnet und die Mutter konnte ihr Baby wieder in die Arme schließen. Der tapfere Zwerg bekam von den Einsatzkräften noch einen Traumabären zum Kuscheln.

(Ros)