Babyalarm: Zuckersüße Welpen suchen ein Zuhause

Aus einem kleinen Malheur sind die vier schnuckelige Wollkneuel entstanden. Der Besitzer der Hundemama konnte privat keine Plätze für sie finden und brachte sie in seiner Not ins Tierheim "Die gute Tat" Dechanthof. Dort warten die 10 Wochen alten Racker jetzt auf ihre neue Familie. Sie wurden bereits gechippt, geimpft und gegen Parasiten behandelt und sind in Kürze bereit in ein neues Zuhause zu ziehen.

Interessenten werden vom Tierheim ausschließlich um Meldung per E-Mail an info@tierheim-dechanthof.at gebeten - inklusive einer kurzen Beschreibung der neuen Unterkunft für die Vierbeiner. Weil für jeden der Kleinen das bestmögliche Zuhause gefunden werden soll, wird die Abgabe nach Qualität des Platzes entschieden.

(Ros)