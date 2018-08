Babykatze von Überholspur der A1 gerettet

Von einem Riesenschock muss sich jetzt ein kleines Babykatzerl in Amstetten erholen: Das Tier-Mäderl verirrte sich aus noch unbekannter Ursache auf die Westautobahn in den Stau, irrte kurz nach der Wiener Stadtausfahrt in Fahrtrichtung Linz über die A1.

Mehrere Pkw wichen der kleinen Samtpfote aus oder überfuhren sie sogar, erfassten das Tier aber nicht. Ein aufmerksamer Lenker aus Niederneukirchen (Linz-Land, OÖ), der gerade von der Arbeit kam, blieb schließlich stehen, holte das Kätzchen von der Überholspur, packte es ins Auto und rief noch am Weg nach Hause bei Christine Hausleitner vom Tierschutzverein Region Amstetten an.

"Die Kleine ist jetzt bei uns und erholt sich von dem Schock", so Hausleitner. Die Katze wird jetzt vergeben.

(nit)