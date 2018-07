Babykatzen aus fahrendem Auto geworfen - eine tot

Ärger und Entsetzen beim Tierschutzverein Amstetten: Am Samstagabend wurden zwei Babykatzen auf der Straße gefunden, eine war tot, die andere schwer verletzt – sie wurde in der nächsten Tierklinik in Strengberg erstversorgt und kämpft jetzt um ihr Leben.

Das Erschreckende an der Sache: Laut Tierschutzverein passt das Verletzungsbild überhaupt nicht zu einem Autounfall. Die beiden Geschwister wurden allen Anschein nach aus einem fahrenden Auto geworfen. Die Tierschützer kennen das Verletzungsbild, es ist bereits der dritte ähnliche Fall in diesem Jahr.

Die schwer verletzte Babykatze ist momentan blind, weint viel und ist derzeit im Tierschutzheim. Am Montag hat sie den nächsten Termin beim Arzt. Die Tierschützer versuchen aktuell sie vorsichtig mit Milch aus dem Fläschchen zu füttern.

