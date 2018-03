Babys da! Trächtige Katze trampte via Lkw nach Wien

Seit Ende Februar ist eine schwarze Langhaar-Katzendame zu Gast beim Wiener Tierschutzverein in Vösendorf (Bez. Mödling). Die Mieze wurde in einer Lagerhalle eines Transportdienstleisters in Wien-Simmering gefunden, sie dürfte als blinder Passagier in einem LKW von Deutschland nach Österreich „getrampt“ sein.

Die Katze bekam den Namen "Schneewittchen" verpasst, und bald wurde klar, dass sie nicht alleine aus Deutschland gekommen war. Schneewittchen war trächtig und am Mittwoch war es so weit – sie brachte sechs gesunde Zwerge zur Welt.

Mutter und Kinder, darunter fünf schwarz weiße Babys und ein schwarzes Katzenkind, sind wohlauf und werden vom Pflegepersonal liebevoll betreut. Um ihre Welpen optimal zu versorgen, bekommt Schneewittchen natürlich extra viel Futter, das sie gerne annimmt. Anfrage gibt es bereits zahlreiche, wenn die Katzerl groß genug sind, dürfen sie sich also schon auf neue Familien freuen.

(min)