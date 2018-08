Niederösterreich 01. August 2018 15:00; Akt: 01.08.2018 15:06 Print

Bade-Drama: Bub (4) wurde von Frau reanimiert

Erneuter Badeunfall in NÖ, wieder in Wolkersdorf. Ein Bub trieb am Dienstagabend plötzlich reglos im Nichtschwimmerbecken, ein Badegast zog ihn heraus, eine Krankenschwester reanimierte das Kind.