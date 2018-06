Baden: Polizeieinsatz wegen Mann mit Kuhmaske

Im Badener Stadtzentrum ging am Samstag, 9. Juni, eine Veranstaltung im Zuge des 120-jährigen Jubiläums der NÖM AG (Niederösterreichische Molkerei) über die Bühne. Die NÖM ist mit über 600 Mitarbeitern Badens größter Industriebetrieb.

Mit ins Getummel mischten sich auch Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT). Diese wollten nahe der von der NÖM organisierten Veranstaltung eine Versammlung mit Infostand und Flugblättern abhalten – aus Protest gegen die Milchindustrie.

Ein Tierschützer hatte ein Kuhkostüm inklusive großem Kuh-Kopf an. Am Rücken ein Info-Schild, in der Hand eine menschliche Puppe, einen Kälber-Saugkübel und eine Kuhglocke. So erregte er Aufmerksamkeit beim Flugblattverteilen. "Niemand wurde behindert, die Gäste der Veranstaltung fühlten sich nicht gestört, es bestand keinerlei Gefährdung", heißt es in einer Aussendung des VGT. Trotzdem sei der Tierschützer plötzlich von fünf Polizistinnen und Polizisten umstellt gewesen. Auf Verlangen zeigte er sein Gesicht unter der Maske.

Menschliche Milchkuh von Polizei mitgenommen

Weil er den Ort nicht verlassen wollte, wurde er von der Polizei weggetragen. "Ein Beamter verdrehte dem völlig passiven Tierschützer währenddessen grundlos die Hand, als würde er sie brechen wollen", heißt es in der Aussendung. Während des Verladens der Milchkuh in den Polizeitransporter sei er unsanft angefasst und als "du Sau" beschimpft worden. "Nach stundenlangem Warten in der Polizeizelle wurde er wieder freigelassen", heißt es in der Aussendung.

Eine Anzeige wegen "Flugblattverteilen mit Kuhmaske" werde von der Bezirkshauptmannschaft laut Polizei erfolgen, so der VGT.

Die Juristen des VGT arbeiten derzeit an einer Beschwerde gegen die Polizei aufgrund der vielfachen Vorwürfe.

Auf "Heute"-Anfrage prüft die Polizei die erhobenen Vorwürfe.

(red)