Ketten-Phantom fiel über Frau her: Heute Urteil

Für ein abscheuliches Sexualverbrechen muss heute ein 46-Jähriger in Krems auf die Anklagebank. Der Schlosser hatte eine Krankenschwester am 29. Juli 2017 am Edlesberger Teich in Gutenbrunn im Waldviertel in eine Falle gelockt (er täuschte eine Autopanne vor). In einem Mercedes Sprinter soll der Mann laut Anklage über sein Opfer hergefallen sein, fesselte es mit Kabelbinder und steckte die 25-Jährige in eine Holzkiste (69 Zentimeter breit, 64 Zentimeter hoch und 169 Zentimeter lang mit einem Luftloch mit einem Durchmesser von 6,5 Zentimeter).

Er legte sie in Ketten

Dann fuhr er mit seinem Opfer in seine rund 70 Kilometer entfernte Heimatgemeinde Gaming (Scheibbs). Dort ließ er die Frau aus der Kiste, legte ihre eine Schelle und Ketten um den Hals, fesselte ihre Hände nochmals mit Kabelbinder und hing sie nackt an ein Stahlseil (wie an eine Leine) und verging sich mehrfach abartig an der jungen Frau.

Am nächsten Tag, am 30. Juli 2017, brachte er die 25-Jährige zum Teich zurück, drohte ihr dabei: "Mach keinen Scheiß. Ich habe gerade mit dem zweiten Täter telefoniert. Wenn Du zur Polizei gehst, verfolgt dich der Komplize und tut Dir was an." Der Schlosser war jedoch ein Einzeltäter ("Heute" berichtete).

Er fuhr dann in die Arbeit

Dann fuhr der Schloss in die Arbeit, fühlte sich offenbar relativ sicher, an seinem Arbeitsplatz in OÖ wurde der Sexualtäter schließlich verhaftet. Heute muss sich der 46-Jährige wegen Freiheitsentziehung, Vergewaltigung und anderer Delikte am Landesgericht Krems verantworten. Dem Angeklagten drohen dabei bis zu 15 Jahre Haft. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, aber offenbar dürfte es noch am Montagabend ein Urteil geben.

(Lie)