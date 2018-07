Mold 19. Juli 2018 12:37; Akt: 19.07.2018 12:37 Print

Ballenpresse fing direkt neben Tankstelle Feuer

Heikler Einsatz am Mittwochabend für die Feuerwehr in Mold: Eine Rundballenpresse stand auf einem Acker bei einer Tankstelle in Flammen.