Bank schickt erneut Brief an toten Ingenieur

Wieder wurde bei den Angehörigen von Robert R. eine Wunde aufgerissen: Der vor zwei Jahren verstorbene Ingenieur erhielt nun erneut Post von seiner Bank. Inhalt: die neuen Geschäftsbedingungen.

Umfrage Bankmahnung für einen Toten. Was sagen Sie dazu? Typisch Banken - eine Frechheit!

Naja, sollte eigentlich im Digitalisierungszeitalter nicht passieren.

Kann passieren, nicht dramatisch.

Ist mir egal.

Erst im Oktober 2017 hatte der am 30. August 2016 verblichene Ingenieur eine Mahnung erhalten. Robert R. sollte 108,85 Euro plus 20 Euro, in Summe 128,85 Euro, Mahnspesen begleichen. Als zweite mögliche Zahlerin wurde seine 2015 verstorbene Schwester Ernestine H. angeführt ("Heute" berichtete hier).

Raiffeisen entschuldigt sich

Die Änderungen der Geschäftsbedingungen werden mit 19. Oktober 2018 wirksam, sofern den Bedingungen nicht widersprochen wird. "Ein Widerspruch wird aus biologischen Gründen nicht möglich sein. Der Notar hat die Sterbeurkunde bereits 2016 der Bank geschickt", sagt ein Hinterbliebener von Robert R.

Reinhold Grünstäudl, Bankstellenleiter der Raiffeisen Klosterneuburg dazu: "Wir entschuldigen uns für die Zusendung unserer Geschäftsbedingungen. Weitere Zusendungen wurden unterbunden."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lie)