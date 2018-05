Bankomat gestohlen: Milde Strafen für Rumänen

Zwei Männer (27, 28) und eine Frau (28) saßen am Donnerstag in Korneuburg auf der Anklagebank. Sie waren beim Bankomat-Diebstahl in einem Geschäft in Hollabrunn im Mai 2017 höchst erfolgreich gewesen („Heute“ berichtete).

Umfrage 2 Jahre teilbedingt für die Männer, 5 Monate bedingt für die Frau - was sagen Sie zu den Urteilen? Nur ein Wort: Lächerlich.

Zu milde.

Passt genau.

Zu hart, war ja nur Geld.

Mit einem gestohlenen Kastenwagen waren die Rumämnen durch die Scheibe des Foyers gerast, rissen den Bankomat heraus, den Safe warf die Bande im Bezrik Horn weg. Schaden im Geschäft: 22.000 €, Schaden am Fiat: 5.000 €. Beute: rund 140.000 €.

Die Angeklagten zeigten sich umfassend geständig, kamen mit milden zwei Jahren teilbedingter Haft (davon acht Monate unbedingt) davon. Die Ex-Freundin des 28-Jährigen bekam fünf Monate bedingte Haft. Ein 35-jähriger Komplize sitzt in Italien, soll nach seiner Haft nach Österreich überstellt werden.





(Lie)