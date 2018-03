Bad Vöslauer raubte Bank ums Eck aus: Er ist in Haft

Mit gezückter Pistole hatte ein maskierter Täter am Freitagnachmittag in Bad Vöslau (Baden) eine Bank überfallen. Die Beute stopfte der Täter in ein Leinensackerl und verschwand mit über 30.000 Euro, die Angestellten bleiben beim Coup unverletzt. Eine Alarmfahndung verlief negativ ("Heute" berichtete).



Hilfe der Bevölkerung

Doch innerhalb von wenigen Stunden gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Exekutive ein. Bereits in den Abendstunden, nur rund vier Stunden nach dem Coup, konnte die Polizei einen Verdächtigen (57) an dessen Wohnadresse in Bad Vöslau festnehmen. Der Mann gestand den Überfall auf die Sparkasse in seinem Wohnort sofort. Als Motiv gab der 57-Jährige finanzielle Schwierigkeiten an. Die Beamten konnten die gesamte Beute, Waffe und Maskierung sicherstellen.

Der 57-Jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

(Lie)