Banküberfall: Verdächtiger Familienvater geschnappt

In Haugsdorf (Bez. Hollabrunn) überfiel am 16. Februar ein mit Schal und Sonnenbrille maskierter Mann eine Bankfiliale. "Geld her, sofort!", sagte er und täuschte durch ein Stoffsackerl eine Waffe vor.

Der Angestellte blieb ruhig, erklärte mehrmals, dass das Geld im Tresor liege und er keinen Zugriff habe, so dass der Täter ohne Beute die Bank wieder verließ und flüchtete.

Am Montag soll laut "NÖN" ein bislang völlig unbescholtener Familienvater aus der Gemeinde als mutmaßlicher Täter ausgeforscht und festgenommen worden sein.

Ob es sich dabei auch sicher tatsächlich um den Täter handelt, konnte Polizeisprecher Raimund Baumschlager gegenüber "Heute" Dienstagmittag nicht bestätigen. Der abschließende Polizeibericht, sei aber noch heute zu erwarten.

(min)